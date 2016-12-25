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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Как сообщает Немецкая волна, таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН по израильским поселениям.

Визит Гройсмана был запланирован на следующую неделю.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

В Израиле заявили, что не будут выполнять эту резолюцию.

 
ForUm

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