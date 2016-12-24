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Совет Безопасности принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В нынешней резолюции говорится о том, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Ее авторы заявляют, что «поселенческая деятельность» является одним из главных препятствий на пути к урегулированию конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. 

Члены Совета заявили, что не будут признавать никаких изменений границ, существовавших на момент 4 июня 1967 года, включая Восточный Иерусалим. Исключение может быть сделано только в случае договоренности сторон на этот счет. 

Совет потребовал, чтобы Израиль немедленно полностью прекратил поселенческую деятельность и выполнял свои юридические обязательства в этом отношении.

Также СБ призывает незамедлительно предпринять позитивные шаги для того, чтобы обратить вспять негативные тенденции на местах, ставящие под угрозу возможность урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств». 

Члены Совета потребовали сделать все возможное для предотвращения любых провокаций и актов насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора.

Ко всем государствам обращен призыв проводить различие между территорией Государства Израиль и территориями, оккупированными с 1967 года. 

Члены Совета Безопасности уполномочили Генерального секретаря ООН каждые три месяца докладывать об осуществлении принятой резолюции. 

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты. 

 
ForUm

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