Президент Петр Порошенко и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора договорились о визите премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль», - говорится в сообщении.

Также лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Израилем.

Напомним, 24 декабря Нетаньяху объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Это стало реакцией на поддержку Украиной в Совете Безопасности ООН резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.