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В Донецкой областной военно-гражданской администрации рассчитывают на установление режима «тишины» для починки ЛЭП в Авдеевке завтра. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

«Сейчас тишина, пока не бахают. К сожалению, восстановительных работ сегодня не было, хотя бригады вышли на исходные позиции. Готовы были и ремонтники, и саперы работать, и ОБСЕ была, но обстреляли бригаду, и, в принципе, ретировалась ОБСЕ. И я думаю, сегодня уже ничего не будет. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы завтра было. Звонил Президент, я ему доложил по поводу ситуации, он снова включает все средства, чтобы завтра тишина была», - рассказал глава ВГА.

По его словам, магазины в городе работают, людей кормят.

«Сейчас из ООН приехали к пострадавшим, тем, кому вчера обстреляли дома, чтобы раздать теплые вещи и некоторые строительные материалы», - отметил он.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако это им не удалось.
ForUm

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