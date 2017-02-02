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Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении по факту государственной измены бывшему прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере государственному советнику юстиции 3 класса Сергею Нянчуру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что он в марте 2014 года поступил на службу в так называемую «военную прокуратуру Черноморского флота Российской Федерации», где занял должность первого заместителя военного прокурора Черноморского флота РФ с одновременным присвоением ему звания генерал-майора юстиции, которую занимает по настоящее время.

«Используя ранее занимаемую в правоохранительных органах должность и будучи осведомленным в вопросах военной инфраструктуры Украины, действуя в интересах оккупационных властей Российской Федерации, он совершает действия, направленные на проведение подрывной деятельности против Украины, способствует повышению обороноспособности государства-агрессора», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время следствием принимаются меры по объявлению бывшего прокурора в розыск с целью установления его местонахождения и последующего задержания.

За совершение инкриминируемого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

 
ForUm

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