Уровень оплаты населением услуг ЖКХ стремительно падает по всей стране, усредненный показатель в декабре составил лишь 63,8%. Только в самой бедной области - Ривненской обеспечен полный объем платежей, на всех остальных территориях платить по новым тарифам семьи не в состоянии. Такие данные на своей странице в Facebook приводит экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«В 13 из 25 регионов Украины уровень оплаты за коммунальные услуги в декабре упал на 33-60%% ниже нормы. Кстати, г.Киев и Одесская область входят в их число, здесь жители оплатили чуть больше половины от начисленных на декабрь сумм. Ответ прост, для субсидии у них зарплата слишком высокая, а для оплаты обязательных платежей – слишком низкая. В Киеве и Одесской области зафиксирована самая высокая средняя зарплата в стране (11,1 тыс.грн. и 6,5 тыс.грн. соответственно). В этих же регионах наименьшая доля семей, получающих субсидию. Политика правительства построена так, что как только украинец покидает категорию крайне бедных, он сразу же попадает в коммунальную кабалу», - написал он.

За очень короткое время властям удалось сделать, казалось бы, невозможное – лишиться самого дисциплинированного плательщика, считает бывший глава Нацбанка. Причина этого, по его мнению, в том, что размер тарифов был повышен неоправданно быстро, волюнтаристским решением нового премьера, желающего понравиться западным донорам и партнерам.

«Даже МВФ не настаивал на мгновенном доведении тарифов до их 100% рыночной стоимости, понимая, что население должно постепенно адаптироваться к новому масштабу цен», - напомнил он.

«Вместо планомерной работы по подъему экономики, правительство готовилось гасить уличные протесты. А население выбрало другой путь – не платить! И правильно, это действеннее. Может хоть теперь власти задумаются, стоит ли экспериментировать дальше…», - написал Арбузов в Facebook.