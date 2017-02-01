В Киеве на Майдане Незалежности попрощались с семью бойцами Вооруженных сил Украины, погибшими под Авдеевкой.
Четверо бойцов погибли в боях 29 января, еще трое - 30 января.
На сегодняшний день известны имена только четверых погибших бойцов 72-й механизированной бригады: капитан Кизило Андрей Александрович, сержант Бальченко Владимир Иванович; солдат Оверченко Дмитрий Александрович; сержант Крижанский Владимир Алексеевич.
Как передает 112 Украина, на Майдане собралось много людей. Люди провожали погибших на коленях. Затем все имели возможность возложить цветы к гробам. Слово взяли военные, пресс-офицер 72-й бригады.
Погибших провожали словами «Слава Украине», «Герои не умирают».
Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.
29 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.
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