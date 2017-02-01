Известного фотографа и журналиста Сергея Лойко вызвали на допрос в следственный отдел Москвы.

Фотографию повестки Лойко опубликовал в Facebook.

В документе говорится, что следственный отдел рассматривает обращение депутата Д. Захарова о демонстрации на выставке Прямой взгляд работ Лойко и Васюковича, в которых якобы содержится пропаганда «Правого сектора».

Фотографа просят явиться к следователям «для получения письменных объяснений по материалу проверки».

Сергей Лойко – известный фотограф, журналист, писатель, корреспондент московского бюро газеты Los Angeles Times. Автор серии фотографий о войне на Донбассе, в частности, снимков о защите донецкого аэропорта.

3 сентября 2015 года в Киеве состоялась презентация книги Лойко «Аэропорт».

Напомним, 29 сентября 2016 года люди в камуфляже ворвались на посвященную Донбассу фотовыставку «Прямой взгляд» Сергея Лойко и Александра Васюковича в Центре Сахарова в Москве.

Среди них был и Дмитрий Захаров, по чьему обращению теперь Лойко вызывают в следственный отдел.