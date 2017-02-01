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В Авдеевке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями погибла местная жительница. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

«Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», – написал он.

Напомним, вчера, 31 января, в Авдеевке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму.

По данным полиции, за 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, были повреждены 26 домов.
ForUm

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