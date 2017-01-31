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Позиции украинских военных вблизи «Шахты Бутовка», населенных пунктов Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен битвы за донецкий аэропорт.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

«Противник перебросил в район Спартака и донецкого аэропорта танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиции возле «Шахты Бутовка», Опытного и Песков попали под самый мощный танковый обстрел со времен битвы за донецкий аэропорт», - рассказал он.

По словам Мотузяника, также на этих рубежах продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. «Традиционно враг открывает огонь с большого расстояния и просто из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка», - подчеркнул он.

Также достаточно беспокойная обстановка сложилась на Светлодарской дуге и под Горловкой (речь идет о Зайцево и Верхнеторецком).

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение. Бои продолжаются.

 
ForUm

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