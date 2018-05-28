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Россиянка с тремя детьми попросила статус беженки в Украине из-за преследования в РФ по религиозным мотивам, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

Во время пограничного контроля в пункте пропуска «Сеньковка» женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам.

Гражданку России пропустили на территорию Украины и проинформировали ГМС Украины в Киевской области.
ForUm

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