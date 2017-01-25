Украина не выдаст России задержанного бойца АТО гражданина Грузии Гию Церцвадзе, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он сообщил, что лично поговорил с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с генпрокурором Грузии И.Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Г. Таргамадзе.

«Их обращения, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии», - написал Луценко в Facebook.

Напомним, 19 января Соломенский районный суд Киева арестовал на 40 суток грузинского добровольца Гию Церцвадзе, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

По словам его адвоката Ксении Проконовой, ветерана российско-грузинской войны задержали 15 января в аэропорту Жуляны, так как он находился в международном розыске по линии Интерпола со стороны России.

В тот же день прокуратура Киева сообщила, что проверяет информацию об участии в АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе.

По информации прокуратуры, мужчина был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

В прокуратуре добавили, что существует устоявшаяся практика невыдачи другой стране граждан, если это может угрожать их жизни и здоровью и пообещали в случае подтверждения информации об участии Церцвадзе в боевых действиях отказать в его выдаче стране-агрессору.