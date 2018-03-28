Курсант третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ Сергей Удовиченко попросил предоставить ему статус беженца в Украине, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«На днях на пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ.

В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинце, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.

Сейчас решается вопрос о предоставлении Удовиченко статуса беженца.