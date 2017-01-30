Украинские военнослужащие во время боя в районе Авдеевки взяли в плен члена незаконного вооруженного формирования.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

«Во время боя украинские военные взяли в плен боевика. Он передан сотрудникам СБУ, больше информации будет обнародовано в ближайшее время», – отметил он.

Ранее пресс-секретарь 72-й ОМБР Елена Мокренчук заявила, что задержанным членом НВФ является гражданин Украины из города Макеевка Донецкой области, 1988 года рождения. Он был членом НВФ «Восток». В подразделении выполнял функции оператора установки ПТУР.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост. В ходе боев погибли 4 украинских бойцов – 9 получили ранения.

Сегодня утром столкновения продолжились. С начала суток в этом районе погибли 2 украинских военных, 5 – ранены.