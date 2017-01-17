Мэру Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину на 5 лет. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

В муниципалитете поясняют, что Хома направлялся в консульство Львова через пункт пропуска «Медыка-Шегини» и не был пропущен украинскими пограничниками.

Как рассказал сам Хома на пресс-конференции, на границе ему вручили письмо о запрете въезда от Службы безопасности Украины, датированное 29 декабря 2016 года. В муниципалитете Перемышля утверждают, что причина такого решения не указана, поэтому они уже направили письмо в МИД с требованием объяснений.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил эту информацию Zaxid.net, уточнив, что пограничники выполнили предписание «одного из правоохранительных органов Украины». По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Напомним, 10 декабря 2016 года, польском Перемышле во время ежегодного «марша перемышльских и львовских орлят» с участием многих польских патриотических и националистических организаций прозвучали антиукраинские лозунги, в частности «Смерть украинцам».

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица допустил, что инцидент с антиукраинскими лозунгами на «марше орлят» в Перемышле был провокацией и призвал не придавать его еще большей огласке.

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает марш в Перемышле провокацией, «в которой есть рука Кремля».