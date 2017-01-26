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Министерство иностранных дел Украины направило на обработку в компетентные органы ноту польского внешнеполитического ведомства относительно запрета на въезд в страну мэру Перемышля Роберту Хоме. 

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Что касается запрета мэру Перемышля, мы получили ноту польской стороны, направили ее в компетентные органы Украины. Сейчас этот вопрос прорабатывается, и министр иностранных дел Украины лично держит этот вопрос на контроле. Этот вопрос относится к компетенции СБУ», - сказала Беца. передает УНИАН.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Служба безопасности Украины объяснила запрет его участием в антиукраинских мероприятиях. 
ForUm

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