Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«Оснований для такого запрета немало, это все открытая информация в СМИ в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле», – отметил он, сообщает Радио Свобода.

Ткачук отметил, что это не была разовая случайность. «Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигало межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей», - пояснил он.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

10 декабря 2016 года, польском Перемышле во время ежегодного «марша перемышльских и львовских орлят» с участием многих польских патриотических и националистических организаций прозвучали антиукраинские лозунги, в частности «Смерть украинцам».

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица допустил, что инцидент с антиукраинскими лозунгами на «марше орлят» в Перемышле был провокацией и призвал не придавать его еще большей огласке.

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает марш в Перемышле провокацией, «в которой есть рука Кремля».