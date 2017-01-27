также в разделеСпорт
Украина примет ЧЕ-2017 по боксу 41
Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open 48
В Германии предлагают отстранить Россию от двух Олимпиад 43
Семенов завоевал бронзу этапа Кубка мира по биатлону 37
Украина поддержала отстранение РФ от всех спортивных соревнований 55
Воронин стал главным тренером немецкого клуба 73
Украинского чемпиона по шашкам дисквалифицировали за вышиванку и слова о Путине 305
«Шахтер» собирается переехать в Харьков 146
19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований 254
Украинского шашиста дисквалифицировали на три года 319
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд 242
Еще одна организация признала Ломаченко лучшим боксером мира 351
Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице 135
Федерация боевого самбо Украины: Мы завершили год с хорошими результатами 23
Украинец Иванчук стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам 89
Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 76
Шевчук завершил карьеру футболиста 55
Ломаченко стал автором лучшего нокаута 2016 года 104

Украинка Юлия Джима выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по биатлону, который принимает Душники-Здруй (Польша).

Киевлянка финишировала с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, сообщает Укринформ.

В споре за «золото» Джима опередила россиянок Светлану Слепцову - на 27 секунд и Ирину Старых - на 37,8 секунды.

Юлия Журавок завершила выступление 21-й, Яна Бондарь - 24-й из 90 биатлонисток.

Продолжат программу чемпионата Европы мужская и женская гонки преследования, которые состоятся 28 января.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Ботинки зимние