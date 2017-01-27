Украинка Юлия Джима выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по биатлону, который принимает Душники-Здруй (Польша).
Киевлянка финишировала с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, сообщает Укринформ.
В споре за «золото» Джима опередила россиянок Светлану Слепцову - на 27 секунд и Ирину Старых - на 37,8 секунды.
Юлия Журавок завершила выступление 21-й, Яна Бондарь - 24-й из 90 биатлонисток.
Продолжат программу чемпионата Европы мужская и женская гонки преследования, которые состоятся 28 января.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время