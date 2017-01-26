Во Львове в течение среды, 25 января, очистили более 90 переполненных площадок с ТБО. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он отметил, что на сегодня из 1220 площадок переполненных остается 302.

«После вчерашней комиссии по чрезвычайным ситуациям в области никакой дополнительной возможности для вывоза мусора пока не появилось. Вывозим там, где и раньше, используя предварительные договоренности во Львовской области и других областях. Ждем подписания договоров с новыми полигонами, которые подготовили и направили еще вчера вечером», - написал Садовый в Facebook.

«Спасибо за ценные советы, которые премьер-министр Владимир Гройсман, передавал мне через опубликованный на YouTube видеодиалог со львовским губернатором. Это, безусловно, очень интересный стиль общения. Я попутно приглашаю главу правительства во Львов, чтобы лично скоординировать действия государственных структур по недопущению экологического кризиса во Львове», - отметил он.

Садовый очертил круг вопросов, которые, по его словам, следует решить немедленно.

«Прекращение блокады города. И не только на 7 дней, как вчера пообещал губернатор, а в принципе. Противоаварийные и стабилизационные работы на Грибовицкой свалке. Разблокирование процесса по кредиту Европейского инвестиционного банка для строительства мусороперерабатывающего комплекса», – резюмировал мэр.

Напомним, накануне, 25 января, глава ОГА Олег Синютка пообещал очистить Львов от мусора за 7 дней.

18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

24 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать вопрос с вывозом мусора в городе.