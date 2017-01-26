Возможную продажу «ПриватБанка» можно будет обсуждать только после появления новой стратегии развития государственных банков. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, сообщает ЛІГА.net.

После национализации «ПриватБанк» доля государственных финучреждений в стране достигла 50%, поэтому стратегия развития госбанков устарела, объяснила она.

Гонтарева отметила, что сейчас «ПриватБанк» является самым докапитализированным и «чистым» банком страны. В активах банка значатся государственные ценные бумаги, которые выпустил Минфин, на 116,8 млрд грн. Кроме того, портфель депозитов физлиц и малого бизнеса составляет 25 млрд грн. Это качественный портфель, подчеркнула глава НБУ.

Капитализация национализированного банка не имела существенного влияния на уровень инфляции. «Хотя мы монетизировали ОВГЗ для «ПриватБанка» на 27,2 млрд грн, эти средства не были направлены на финансирование оттоков депозитов, которые, кстати, длились всего несколько недель», - сказала председатель НБУ. По данным регулятора, отток депозитов физических и юридических лиц 19 декабря (день национализации. - Ред.) составил всего 4 млрд грн.

Она сообщила также, что не видит никакой проблемы для Украины встретиться в суде с инвесторами банка, оспаривающими bail-in облигации.

«Право инвесторов - это оспаривать... Национальный банк делал это по закону», - сказала Гонтарева и напомнила, что соответствующую норму парламент проголосовал еще в июле 2015 года. Если бы не было bail-in, около $1 млрд сейчас легло бы на плечи налогоплательщиков, подчеркнула она.

Задолженность «ПриватБанка» по кредитам рефинансирования, выданным НБУ, сейчас составляет 19 млрд грн.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.