Обнародованные в социальных сетях списки пленных и пропавших без вести на Донбассе некорректны и не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Объединенного центра помощи освобождению пленных при Службе безопасности Украины.

В который раз в социальных сетях обнародованы списки лиц, удерживаемых в заложниках незаконных вооруженных формирований или пропавших без вести в районе проведения АТО. Предварительно проведенный СБ Украины анализ вышеуказанных списков показал, что внесенные в них данные некорректны и такие, которые не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что сверки опубликованных списков с официальными данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции ни разу не осуществлялись.

«В очередной раз Центром в рамках межведомственной координации работы по вопросам поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции создан и ведется учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести в районе проведения антитеррористической операции, начиная с 7 апреля 2014. Сведения о пострадавших вносятся в учет на основании соответствующих обращений их близких и родных, сообщений должностных лиц, общественных организаций, средств массовой информации, а также по результатам обмена информацией с привлеченными к выполнению задач антитеррористической операции субъектами борьбы с терроризмом», – отметили в СБУ.

По данным учета, по состоянию на 28 ноября 2016 года в заложниках незаконных вооруженных формирований находятся 110 человек, числятся пропавшими без вести в районе проведения АТО – 490 человек. В отношении 57 лиц из числа заложников Центром получены подтвержденные данные об их месте пребывания, сведения о местонахождении других лиц пока проверяются и уточняются.

В СБУ также заявили, что Центром во взаимодействии с другими органами государственной власти, с привлечением общественных и волонтерских организаций осуществляются необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение постоянного и действенного процесса по освобождению незаконно лишенных свободы лиц и заложников, а также поиск без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции.

«Опубликованная в Центре информация о пострадавших постоянно используется для ведения переговорного процесса по освобождению заложников и поиску без вести пропавших во время заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а также в ходе работы международных гуманитарных организаций на неподконтрольной территории. Систематически проводятся консультации с родными и близкими лиц, содержащихся в заложниках или пропавших без вести в районе проведения АТО, в ходе которых подается актуализированная и проверенная информации о состоянии поиска их родных, а также принятых мерах в направлении их освобождения», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 10 января народный депутат Надежда Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

По данным СБУ, в этих списках числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины.

16 января нардеп опубликовала откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.