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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал международный аэропорт «Борисполь» на 12,780 млн гривен за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом в Facebook заявила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

«Наложили на ГП «МА «Борисполь» штраф в размере 12 780 354 грн», - отметила она.

По ее словам, «Борисполь» оштрафован за ограничение конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории аэропорта и установление платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

АМКУ обязал «Борисполь» до 1 марта прекратить нарушение путем приведения платы за пользование инфраструктурой аэропорта и оборудованием, которое не входит в инфраструктуру, но при этом используется для предоставления услуг по наземному обслуживанию, до экономически обоснованного уровня.

Кроме того, от аэропорта требуют разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельностью, а также выделить счета на оказание услуг по наземному обслуживанию.
ForUm

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