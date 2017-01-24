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Большинство автомобилей, из-за растаможки которых митингующие перекрыли въезды в Киев, не соответствуют европейским стандартам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

«Группа людей нерастаможенных авто частично заблокировала въезд в Киев, тем самым сделала невозможным нормальное передвижение для водителей на полноценно растаможенных авто. Что сказать, невероятно «логичная» и «патриотическая» акция», – отметил он.

По словам Криклия, большинство авто, за растаможку которых сегодня устроили бойкот, вообще не удастся ввезти уже в европейскую страну. «Они не соответствуют даже Евро 4, Евро 5. Совсем очевидно, если посмотреть на этот ржавый автопарк», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, активисты начали частично перекрывать движение на въездах в Киев с 07:00.  В частности, по Одесской трассе движение осуществляется по одной из трех полос.

В 09:00 они зажгли покрышки.

Около 12:00 участники акции переместились к зданию Кабинета Министров.
ForUm

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