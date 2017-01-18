Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал предложение расширить деятельность СММ ОБСЕ на ночное время и позволить им ношение стрелкового оружия.

Об этом он заявил во время совместной с пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем, сообщает DW.

«Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать их присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие», - сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что введение полицейской миссии ОБСЕ противоречило бы Минским договоренностям.

Отвечая на вопрос о передаче контроля над границей Украины, Лавров напомнил, что «это является последним шагом в выполнении Минских договоренностей».

Напомним, ранее Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе на ночное время.

Как известно, в октябре 2016 года Президент Петр Порошенко сообщил, что на переговорах в «нормандском формате» участники встречи договорились о работе полицейской миссии ОБСЕ в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Позже в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ.

Однако уже в ноябре Лавров заявил, что о военизированной миссии ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает».