также в разделеОбщество
18 января. Картина дня 12
Глава ОБСЕ: Молодежь покидает оккупированный Донбасс 25
На Буковине задержали иранца, пробиравшегося в холодильнике в Германию 13
На Херсонщине смертельный «Боярышник» сняли с продажи 12
Спасатели рассказали, как безопасно праздновать Крещение 13
СБУ: Мэр Перемышля целенаправленно разжигал межнациональную вражду 20
В Николаеве осудили «спецназовца» «ЛНР» 14
Сегодня ранены двое бойцов АТО 11
Возле Мариуполя задержали россиянина, воевавшего против ВСУ 52
Украина экстрадировала в Бельгию специализировавшегося на угонах болгарина 21
ГПУ получила доступ к счетам сына Азарова 31
Из-за трагедии в Княжичах из полиции уволили 7 офицеров 45
Прокуратура заинтересовалась покупкой Infiniti львовским полицейским 83
Садовый заявил о критической ситуации с вывозом мусора во Львове 105
Митрополит Антоний рассказал о том, как провести Крещенский Сочельник 31
Муженко: В НАТО понимают опасность РФ для Европы 102
В МИД РФ назвали количество украинцев, получивших российский паспорт 79
Кабмин выделил деньги на перезахоронение Александра Олеся 19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал предложение расширить деятельность СММ ОБСЕ на ночное время и позволить им ношение стрелкового оружия.

Об этом он заявил во время совместной с пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем, сообщает DW.

«Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать их присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие», - сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что введение полицейской миссии ОБСЕ противоречило бы Минским договоренностям.

Отвечая на вопрос о передаче контроля над границей Украины, Лавров напомнил, что «это является последним шагом в выполнении Минских договоренностей».

Напомним, ранее Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе на ночное время.

Как известно, в октябре 2016 года Президент Петр Порошенко сообщил, что на переговорах в «нормандском формате» участники встречи договорились о работе полицейской миссии ОБСЕ в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Позже в Кремле подтвердили согласие президента РФ Владимира Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ.

Однако уже в ноябре Лавров заявил, что о военизированной миссии ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

86
Теги
Ботинки зимние