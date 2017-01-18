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Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц  заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Об этом он сказал в интервью Немецкой волне.

«Жители на востоке Украины рассказывают, что когда наблюдатели уезжают, то начинается стрельба, в частности ночью. Поэтому необходимо лучше технически оснастить наблюдательную миссию и продлить время, когда происходит процесс наблюдения, чтобы сделать все возможное для соблюдения перемирия», - отметил Курц.

Вместе с тем, австрийский министр подчеркнул, что проблема с несоблюдением перемирия заключается в недостатке доверия между Киевом и Москвой.

Австрия в этом году председательствует в ОБСЕ. Ранее Курц заявлял, что во время своего председательства в ОБСЕ Австрия будет прилагать усилия для смягчения санкций Евросоюза против России. По его словам, в отношениях с Россией нужно отойти от мышления в категориях «холодной войны». В начале января Курц посетил Донбасс.

 
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