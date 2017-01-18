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Общая сумма депозитов, размещенных в украинских банках предприятиями и населением, за три года уменьшилась с 81 до 30 млрд долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Национальный банк Украины сообщил о том, что объем депозитов в украинских банках в прошлом году в национальной валюте вырос до 425,624 миллиарда гривен (на 8,7%), незначительно снизившись в иностранной валюте до 13,245 миллиарда долларов (на 0,4%). Всего на 1 января 2017 юридические лица доверили банкам 409,3 млрд грн, население - 422,3 млрд грн. В валютном эквиваленте это примерно 30 млрд долларов. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на статистику 2013 года.

Общий объем банковских депозитов в Украине на конец 2013 года составлял 666,1 млрд грн. Из них средства юрлиц 228,8 млрд грн, населения - 437,2 млрд грн. В пересчете – около 81 млрд долл. Т.е. за три года банковская система потеряла 50 млрд. долларов» - подсчитал он.

По мнению Арбузова, это - цена Майдана, войны и непрофессионализма власти.
ForUm

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