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Спасатели в канун Крещения рассказали, как необходимо вести себя на льду, в частности, во время купания в проруби. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, категорически запрещено погружаться в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников. Купание детей должно происходить только под присмотром родителей или взрослых. Ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно.

Водолазы ГосЧС продемонстрировали, как нужно действовать, если человек провалился под лед и как помочь пострадавшему выбраться на берег с помощью подручных средств.

Специалисты медицинской службы напомнили, что находиться в проруби можно не более 10 секунд – трех погружений вполне достаточно. После купания нужно согреться – растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая. Купание в ледяной воде под воздействием алкоголя категорически запрещено.

 
ForUm

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