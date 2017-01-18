По результатам служебного расследования по факту стрельбы в Княжичах, где погибли 5 сотрудников Нацполиции, к дисциплинарной ответственности будет привлечено более 20 полицейских.

Об этом в среду в Главном управлении Нацполиции Киевской области журналистам заявил в.и.о. руководителя Нацполиции Украины - заместитель председателя Нацполиции Александр Вакуленко, сообщает Укринформ.

«Служебное расследование завершено. Уже есть приказ, и как минимум 20 работников полиции будет привлечено к дисциплинарному наказанию в зависимости от степени дисциплинарного проступка каждого», - сказал он.

По словам Вакуленко, более детальная информация с указанием должностей и конкретных фактов будет обнародована Нацполицией 18 января.

Как известно, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что органами досудебного расследования проверяется вероятная причастность к трагедии 17 должностных лиц.