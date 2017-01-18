также в разделеОбщество
18 января. Картина дня 12
Глава ОБСЕ: Молодежь покидает оккупированный Донбасс 25
На Буковине задержали иранца, пробиравшегося в холодильнике в Германию 13
На Херсонщине смертельный «Боярышник» сняли с продажи 12
Спасатели рассказали, как безопасно праздновать Крещение 13
СБУ: Мэр Перемышля целенаправленно разжигал межнациональную вражду 20
В Николаеве осудили «спецназовца» «ЛНР» 14
Сегодня ранены двое бойцов АТО 11
Возле Мариуполя задержали россиянина, воевавшего против ВСУ 52
Украина экстрадировала в Бельгию специализировавшегося на угонах болгарина 21
ГПУ получила доступ к счетам сына Азарова 31
Из-за трагедии в Княжичах из полиции уволили 7 офицеров 45
Прокуратура заинтересовалась покупкой Infiniti львовским полицейским 83
Садовый заявил о критической ситуации с вывозом мусора во Львове 105
Митрополит Антоний рассказал о том, как провести Крещенский Сочельник 31
Муженко: В НАТО понимают опасность РФ для Европы 102
В МИД РФ назвали количество украинцев, получивших российский паспорт 79
Кабмин выделил деньги на перезахоронение Александра Олеся 19

По результатам служебного расследования по факту стрельбы в Княжичах, где погибли 5 сотрудников Нацполиции, к дисциплинарной ответственности будет привлечено более 20 полицейских.

Об этом в среду в Главном управлении Нацполиции Киевской области журналистам заявил в.и.о. руководителя Нацполиции Украины - заместитель председателя Нацполиции Александр Вакуленко, сообщает Укринформ.

«Служебное расследование завершено. Уже есть приказ, и как минимум  20 работников полиции будет привлечено к дисциплинарному наказанию в зависимости от степени дисциплинарного проступка каждого», - сказал он.

По словам Вакуленко, более детальная информация с указанием должностей и конкретных фактов будет обнародована Нацполицией 18 января.

Как известно, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что органами досудебного расследования проверяется вероятная причастность к трагедии 17 должностных лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Ботинки зимние