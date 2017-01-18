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Прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту незаконного обогащения сотрудником одного из отделов полиции Львова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, проведенным мониторингом электронной декларации сотрудника одного из районных отделов полиции Львова на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции установлено, что он в ноябре 2015 года приобрел  транспортное средство Infiniti QX60, рыночной стоимостью 1,3 млн грн.

В то же время, по представлению прокуратуры области руководством Главного управления Нацполиции была проведена соответствующая служебная проверка на предмет законности приобретения указанного автомобиля. Как следствие, законность приобретения прав на транспортное средство не доказана.

«Учитывая изложенное, следственным управлением прокуратуры Львовской области по данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.368-2 УК Украины, то есть незаконное обогащение. В настоящее время продолжается досудебное расследование», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура продолжает обрабатывать представленные е-декларации лиц уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.
 
ForUm

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