Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломаты США в России занимались «шпионажем», а также «исколесили буквально все» вдоль границы с оккупированным Донбассом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

Лавров заявил, что сотрудники военного аташата американского посольства ездят по РФ на арендованных машинах без дипномеров, так как меньше шансов, что их заметят.

«Ездят они (американские дипломаты) и по Калининградской, по Ленинградской, по Мурманской, Воронежской областям. Замечены были неоднократно в Новороссийске, в Чеченской Республике, вдоль границы с Донбассом, исколесили буквально все - вдоль и поперек. Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа, дипломаты посольства США неоднократно были замечены на митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами», – заявил Лавров, сообщает УНИАН.

По его словам, пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием. «Несколько эпизодов было с переодеванием американских дипломатов. В том числе мужчина переодевался в женщину, потом в общественном туалете возвращался в изначальный облик. Все это фиксировалось», - утверждает Лавров.

По словам Лаврова, представители США якобы надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты. По его словам, американские дипломаты были замечены переодетыми на всевозможных митингах и акциях протеста, включая несанкционированные.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы и высылают 35 дипломатов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил Путину в ответ выслать 35 американских дипломатов из России. Однако рпезидент РФ не поддержал такое предложение.