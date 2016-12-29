США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства финансов США.

Отмечается, что США ввели санкции против ФСБ, ГРУ Генштаба РФ, сообщает ТАСС.

В новый американский черный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Все они, по данным ведомства США, работают в ГРУ Генштаба ВС РФ. В одном перечне с ними - Алексей Белан, приводится целый ряд его прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.

Также агентство Reuters со ссылкой на американский официальный источник сообщило, что США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и закрыли два российских дипломатических жилых комплекса в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Дипломатам дано 72 часа на сборы.

Эти меры Вашингтон мотивирует «кампанией притеснений», которую российские власти якобы проводят в отношении американских дипломатов в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что администрация Барака Обамы собирается в четверг, 29 декабря, объявить о конкретных штрафных мерах против РФ из-за ее предполагаемой причастности к хакерским атакам во время предвыборной кампании.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдсей Грэхам в среду также заявил, что России следует готовиться к жестким санкциям.