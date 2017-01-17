Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал информацию о возможном повышении пенсионного возраста в Украине. Об это он сказал во время поездки в Черниговскую область, сообщает 112 Украина.

«Вы видели меморандум, который был подписан ранее. Речь идет об изменении пенсионной системы, которая приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда. Мы уже такие шаги делаем. Детенизация, повышение заработной платы - это все дает возможность нам уменьшать, в том числе, дефицит Пенсионного фонда. Мы в постоянном диалоге с МВФ. Я слышу сейчас прогнозы некоторых дестабилизаторов, я могу сказать, что во многих случаях это разговоры ни о чем, просто запугивают людей», - отметил премьер.

Он заверил, что правительство будет вести диалог с обществом по поводу любых важных изменений в системе соцобеспечения.

«Я недавно читал одну аналитику, где-то в интернете нашел. Попытались расшатать Украину по поводу тарифов: шатали-шатали, кричали-кричали. Мы сделали масштабную систему поддержки по субсидиям, где все политиканы понимают, что эта история не принесет им успеха. Уже ищут какие-то другие вещи: завышенный пенсионный возраст или что-то другое для того, чтобы людей пугать. Я хочу еще раз обратиться к гражданам Украины. Никогда в жизни я как премьер-министр, мы как правительство, не сделаем ничего плохого по отношению к украинским гражданам. Каждый наш шаг будет пропущен через наше сердце и через понимание того, как живет каждый украинский гражданин. И самое главное, что мы и раньше, и сейчас будем абсолютно честно вести диалог с обществом. Выйдем и скажем, что мы делаем и для чего», - сказал Гройсман.

Напомним, 16 января Министерство социальной политики Украины в рамках реформы пенсионной системы заявило о намерении представить в марте законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным к 2024 году. Позже соответствующая информация исчезла с сайта Кабмина.