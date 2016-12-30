Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - сказал он. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге».

По словам Лаврова, МИД РФ вместе с другими ведомствами внес на рассмотрение президента предложения об ответных шагах, в числе которых «предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная».

Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ в американские выборы безосновательны.

«Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение», - сказал Лавров.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы и высылают 35 дипломатов.