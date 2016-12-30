Президент России Владимир Путин решил не высылать американских дипломатов из страны. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Он заявил, что по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа», - отметил президент РФ.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль», - добавил Путин.

По его словам, ему жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы и высылают 35 дипломатов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил Путину в ответ выслать 35 американских дипломатов из России.