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В Луганской области двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр. 

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения», – отметил он.

По словам представителя Минобороны, это произошло в Попаснянском районе Луганской области в результате подрыва на взрывном устройстве.

Напомним, за минувшие сутки, 16 января, незаконные вооруженные формирования совершили 41 обстрел.
ForUm

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