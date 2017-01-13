Правоохранители проводят перекрестный допрос нардепа Сергея Пашинского и подстреленного им Вячеслава Химикуса. Об этом сообщает 112 Украина.
«Перекрестный допрос нардепа Сергея Пашинского и гражданина Вячеслава Химикуса продолжается уже более часа. Допрос проводят в отделении травматологии Киевской столичной больницы», - сообщила корреспондент.
По ее словам, в коридоре больницы ГПУ выставила охрану.
Отмечается, что Пашинский отказался общаться с прессой перед началом допроса.
Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.
В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.
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