Правоохранители проводят перекрестный допрос нардепа Сергея Пашинского и подстреленного им Вячеслава Химикуса. Об этом сообщает 112 Украина.

«Перекрестный допрос нардепа Сергея Пашинского и гражданина Вячеслава Химикуса продолжается уже более часа. Допрос проводят в отделении травматологии Киевской столичной больницы», - сообщила корреспондент.

По ее словам, в коридоре больницы ГПУ выставила охрану.

Отмечается, что Пашинский отказался общаться с прессой перед началом допроса.

Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.