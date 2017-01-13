также в разделеПолитика
В Нидерландах противники Ассоциации с Украиной подали в суд на правительство 22
Ефремова конвоировали на Луганщину 31
Журналист: Вряд ли Трамп предложит Украине что-то новое, кроме выполнения Минска-2 27
Нацполиция завершила служебное расследование перестрелки в Княжичах 200
Аваков подарил Порошенко изысканный пистолет 78
Аваков о создании финполиции: Нам не нужен ремейк постсоветского ОБХСС 81
Кандидат на пост главы ЦРУ обвинил Россию во вторжении в Украину 72
Матиос назвал возможную дату вынесения приговора Януковичу 23
В посольстве США объяснили, зачем Байден едет в Украину 353
У Путина не согласны с заявлением Тиллерсона по Крыму 86
НАБУ продолжает расследовать «дело Мартыненко» 24
Порошенко осадил одесского чиновника 1198
ГПУ пытается вернуть миллионы Лазаренко из Литвы 36
Медведчук: В 2016 году удалось освободить 81 человека 31
Теща и сын Турчинова владеют роскошными имениями под Киевом 679
Порошенко утвердил Степанова главой Одесской ОГА 113
Против экс-министра Злочевского закрыли все дела 33
ВСЮ отстранил судью Высшего хозсуда Емельянова 40

Визит вице-президента США Джо Байдена в Украину перенесен с воскресенья, 15 января, на понедельник, 16 января.

Об этом сообщается на правительственном портале в разделе «Анонсы Кабинета Министров».

Отмечается, что встреча Байдена и премьер-министра Владимира Гройсманом должна начаться в 7:30. 

Напомним, в воскресенье, 15 января, Президент Петр Порошенко планировал встретиться с вице-президентом США Джозефом Байденом в ходе его визита в Украину.

В посольстве США сообщили, что с 15 по 18 января Байден посетит Киев и Давос.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

384
Теги
Ботинки зимние