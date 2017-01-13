Визит вице-президента США Джо Байдена в Украину перенесен с воскресенья, 15 января, на понедельник, 16 января.
Об этом сообщается на правительственном портале в разделе «Анонсы Кабинета Министров».
Отмечается, что встреча Байдена и премьер-министра Владимира Гройсманом должна начаться в 7:30.
Напомним, в воскресенье, 15 января, Президент Петр Порошенко планировал встретиться с вице-президентом США Джозефом Байденом в ходе его визита в Украину.
В посольстве США сообщили, что с 15 по 18 января Байден посетит Киев и Давос.
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