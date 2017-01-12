Народный депутат из группы «Воля народа» Александр Онищенко не предоставил следствию никаких доказательств подкупа народных депутатов во время видеодопроса 22 декабря прошлого года.

Об этом заявил руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью Украинской правде.

«Он сам позвонил на Skype, затем переносил, затем телефон у него сел, потом еще что-то. Связался с нами и практически ничего не рассказал. На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства нет. Есть просто «бла-бла-бла», - сказал он.

На вопрос, рассказал ли депутат какие-то новые данные, Холодницкий ответил: «Это фактически было его выступление, просто не на национальном телеканале. «А оказательства?» «А вы приедете, я вам дам». Ну что это за постановка вопроса? Только разговоры».

«Нет никакой информации, кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, с какого банка, была ли наличность - ну ничего». «А я платил, а я не помню» - вот все ответы. Наша задача подойти к этому о объективно, но все выглядит как-то так. Он очередной раз просто выговорился, и на этом все закончилось», - пояснил прокурор.

Напомним, 22 декабря 2016 года в НАБУ состоялся видеодопрос нардепа Александра Онищенко, который продолжался около двух часов.

2 декабря Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.

В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение.

5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.