В НАБУ завершился видеодопрос нардепа Александра Онищенко, который длился около двух часов, сообщает 112 Украина.

Как рассказал начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко, допрос был прерван по инициативе Онищенко. Сам нардеп в ходе процедуры подтвердил ранее озвученную информацию.

«Сегодня мной совместно с детективом НАБУ по инициативе Онищенко проведен его опрос в порядке статьи 232 УПК Украины в режиме видеоконференции. Данное следственное действие проведено по скайпу. В ходе опроса Онищенко подтвердил ранее приведенные в СМИ высказывания по поводу коррупционных действий и иных преступлений высших должностных лиц органов государственной власти. Предоставленные им сведения будут исследованы в рамках уголовного производства и полностью в случае установления будут закончены досудебным расследованием, и обвинительный акт будет направлен в суд. Опрос Онищенко был прерван по его инициативе, и он сообщил, что в дальнейшем опрос продолжится. Он сообщит нам о времени и дате», - рассказал Омельченко.

Напомним, 2 декабря Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.

В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение.

5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.