Пистолет, из которого народный депутат Сергей Пашинский ранил Вячеслава Химикуса в канун Нового года, был вручен нардепу в марте 2014 года. Об этом сам Пашинский сообщил журналистам в перерыве допроса.

«Это наградное оружие, выданное мне в марте 2014 года, я был и.о. главы АП, имел право на его ношение и умею им пользоваться. Оно добровольно отдано мной следователю. Я ношу оружие в случае необходимости», – сказал Пашинский, сообщает 112 Украина.

Он отметил, что сейчас идет расшифровка допроса, еще будут следственные действия.

«Я, как никто, заинтересован во всестороннем и детальном, скрупулезном проведении следствия. Сейчас это следствие проводится. Я сотрудничаю и выдал следствию все, что нужно было добровольно выдать, и сделаю все возможное, чтобы следствие было всесторонним. Я выполнил все пожелания следствия без исключений. И я, и жена, и сын –все, кто имеет отношение к инциденту, дали согласие на допрос, и это должно быть в ближайшее время», – сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру.