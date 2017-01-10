Киевская прокуратура в рамках расследования, начатого по факту хищения бюджетных средств, сообщила о подозрении директору санаторно-оздоровительного комплекса «Джерельце» в присвоении более 1 млн грн, выделенных на реабилитацию воинов АТО. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор оздоровительного комплекса путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений присвоила более 1 млн гривен, выделенных на реализацию бюджетной программы «Мероприятия психологической реабилитации пострадавших участников АТО».



Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).



Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.



Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет ГУ КЗЭ СБУ.