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Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура», – отметила она.

По словам Сарган, следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели данного происшествия, а также будет проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

Напомним, по версии полиции, вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель Вячеслав Химикус напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие.  

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат, открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.
ForUm

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