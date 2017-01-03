Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



«Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура», – отметила она.

По словам Сарган, следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели данного происшествия, а также будет проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

Напомним, по версии полиции, вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель Вячеслав Химикус напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат, открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.