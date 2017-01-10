В результате двойного взрыва в столице Афганистана Кабуле погибло около 50 человек, ранены по меньшей мере 45 человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Independent.
«По предварительным оценкам очевидцев, жертв около 50-ти», - говорится в сообщении.
Напомним, террорист-смертник подорвал себя возле зданий парламента в Кабуле, после чего раздался взрыв автомобиля во время спланированной операции.
Нападения произошли в час пик в районе, где обычно находится много людей.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, однако есть подозрения о причастности к атакам террористов из «Талибана».
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