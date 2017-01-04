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Вооруженные силы Украины не нарушили Минские договоренности, взяв под контроль новые позиции в районе Светлодарской дуги, поскольку, согласно договорам, эта территория и так принадлежит Украине. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью 5 каналу.

«Что касается наших международных партнеров, таких обвинений (в нарушении Минских соглашений – Ред.) нет, потому что их быть не может по сути, поскольку мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории», - заявил он, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. Однако украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

23 декабря населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. ВСУ установили блокпост на южной окраине поселка.
ForUm

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