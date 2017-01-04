Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 39 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое наших военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, а мариупольском направлении из минометов НВФ обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяном. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия НВФ в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на луганском направлении.

На донецком направлении, по данным штаба, из 82 миллиметровых минометов противник обстреливал Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия НВФ вели огонь по нашим позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песок.