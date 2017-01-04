также в разделеОбщество
Порошенко одобрил расторжение военными «бессрочных» контрактов 4
За прошлые сутки ранены двое украинских военных 6
Полторак: На Донбассе находятся 5 тысяч российских военных 11
Глава ОБСЕ поддержал круглосуточное наблюдение на Донбассе 18
На Львовщине и Закарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков 20
В Украину идут сильные морозы 108
Полторак: ВСУ не нарушили «Минск», заняв новые позиции возле Светлодарской дуги 80
Останки Олеся поместили в депозитарий пражского кладбища 144
Минувшие сутки прошли для украинских военных без боевых потерь 29
Порошенко предложил перезахоронить Олеся в Украине 104
В Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Александра Олеся 143
В Киеве из-за ОРВИ увеличилось количество вызовов «скорой» 34
На Рождество в Украине ударят морозы 169
EX.UA возобновил работу на новом домене 158
Подозреваемый в нападении на Пашинского рассказал свою версию инцидента 464
Украинцы не пострадали в результате теракта в Стамбуле 38
Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле 747
За минувшие сутки ранен один боец 54

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 39 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое наших военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, а мариупольском направлении из минометов НВФ обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяном. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия НВФ в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на луганском направлении.

На донецком направлении, по данным штаба, из 82 миллиметровых минометов противник обстреливал Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия НВФ вели огонь по нашим позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песок.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Ботинки зимние