Вчера, 3 января, в 20:41 в Сумах по улице Металлургов, 24 в результате взрыва без последующего горения (предварительно бытового газа) в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошло обрушение перекрытий и стен, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этажи. В общем повреждения различного характера получили 5 квартир.

По данным спасателей, в результате происшествия погиб один человек – женщина, 1952 года ррождения, два человека (1951 г.р. и 1958 г.р.) спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека (1951 г.р. и 1958 г.р.).

В ГосЧС отметили, что проведена эвакуация жителей дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жителя, из которых нуждались расселения 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

К проведению работ были привлечены 212 человек и 33 единицы техники, в том числе от ГосЧС 138 человек личного состава и 17 единиц техники.

На месте происшествия работали 2 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГосЧС Украины, психологи ГосЧС оказывали психологическую помощь жителям дома. В сопровождении сотрудников ГосЧС и национальной полиции был организован доступ владельцев квартир в свои дома с целью сбора необходимых вещей, документов. В 3:10 завершено опечатывание всех квартир и входных дверей в подъезд, где произошел взрыв и обеспечена охрана места происшествия сотрудниками полиции.