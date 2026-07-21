СБУ зірвала теракт російських спецслужб в Івано-Франківську

За результатами дій на випередження вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста, повідомляє СБУ.

Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.



Підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.



Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з рф обрали місце майбутнього підриву.



Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв (СВП).



Російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати СВП під кухонні кастрюлі. У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження.



За інструкцією ворога фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику.



Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, «швидкої» і рятувальників рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч.



Контррозвідка СБУ не лише запобігла теракту, а й задокументувала весь процес його підготовки і встановила співробітників спецслужб рф, причетних до планування злочину.

Фото: СБУ.