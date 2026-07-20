Під час навчань у Польщі США випробують стратосферні мікрокулі

Наприкінці липня та на початку серпня у Польщі відбудуться навчання за участю американського Багатодоменного командування в Європі (MDC-E), під час яких застосовуватимуть стратосферні мікрокулі. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У командуванні зазначили, що польоти аеростатів проходитимуть відповідно до чинних правил використання повітряного простору та під контролем відповідних органів, які відповідають за безпеку польотів.

Упродовж навчань жителі різних регіонів країни можуть побачити в небі невеликі повітряні кулі. Після завершення місії в окремих місцях також можуть залишитися елементи обладнання, що використовувалося під час польотів. Водночас військові наголошують, що навчання не становитимуть небезпеки для населення та не вплинуть на повсякденне життя.

У разі виявлення фрагментів обладнання, які можуть належати стратосферним аеростатам, громадян закликають не торкатися їх і не намагатися самостійно переміщувати. Про такі знахідки рекомендують одразу повідомляти відповідні служби.

Стратосферні мікрокулі — це легкі безпілотні платформи, здатні працювати на висоті приблизно від 18 до 30 кілометрів. Військові використовують їх для виконання розвідувальних, спостережних і комунікаційних завдань.

Такі системи можуть оснащуватися камерами, датчиками та засобами перехоплення радіосигналів, що дозволяє здійснювати тривале спостереження за значними територіями. Крім того, мікрокулі здатні виконувати функції ретрансляторів зв'язку, забезпечуючи комунікацію у районах із відсутньою або пошкодженою інфраструктурою.

Раніше ForUA повідомляв, що британська армія під час навчань провела симуляцію ударів по рідному місту Володимира Путіна — Санкт-Петербургу — з використанням нових безпілотників з реактивним двигуном.