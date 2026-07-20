Хто і як збирав людей на мітинг проти звільнення Федорова

Слід знову привів до груп "Вшануй пам’ять. 9:00".

Я вже публікував своє розслідування про те, як збирали людей на "картонний мітинг" на захист НАБУ. Тоді я виявив мережу Telegram-груп "Вшануй пам’ять. 9:00", створених для різних міст приблизно в один і той самий час, у грудні 2024 року.

Спочатку їх створювали для того, щоб збирати людей у різних містах і на різних вулицях для вшанування пам’яті загиблих під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00. Також через ці групи людей збирали на акції на підтримку військовополонених, зниклих безвісти та захисників "Азову".

Цілі, безумовно, благородні. Але в мене склалося враження, що одночасно через такі акції відпрацьовувалася система координації: створювалися місцеві групи, призначалися координатори, люди звикали отримувати команди, приходити у визначене місце та брати участь в організованих акціях.

Це не політичний мітинг, який можуть заборонити або який одразу викличе в людей підозру. Навпаки, люди впевнені, що роблять хорошу й потрібну справу. Але в результаті з’являється готова мережа, через яку в майбутньому можна дуже швидко зібрати людей уже для будь-якої іншої мети.

Саме ці групи потім збирали людей на "картонний мітинг" на захист НАБУ. А тепер через ті самі групи людей закликали вийти на мітинг проти звільнення Михайла Федорова.

При цьому, за статистикою моїх сторінок і за статистикою всіх, кого я запитував, молодь до 25 років становить лише близько 2% аудиторії політичних публікацій і відео про політику та війну у Facebook і TikTok. Тому особливо цікаво, звідки на таких акціях раптом з’являється стільки молодих людей.

Я зараз узагалі не збираюся обговорювати саме звільнення Федорова. Можливо, старий комп'ютер просто не потягнув нову круту операційну систему. І це погано. Але іншого комп'ютера нема, а на апгрейд цього потрібен час. Те, що його потрібно апгрейдити, - факт. Було б добре, якби для Федорова придумали якусь нову посаду, де він міг би займатися саме цим апгрейдом. (Апгрейд — це модернізація комп'ютера, якщо хтось не знає.)

Не знаю, чи ви мене зрозуміли, але я пояснюю це через ІТ. Я можу оцінювати ситуацію лише в тих категоріях, у яких розбираюся. У державному управлінні я не експерт. Та і інформації, достатньої для повноцінного аналізу причин звільнення Федорова, у мене немає. Тому робити вигляд, ніби я знаю більше, ніж знаю насправді, не буду.

Я б зрозумів, якби люди масово вийшли проти подорожчання транспорту в Києві. Це стосується їх особисто й зрозуміло без пояснень.

Але коли люди виходять за щось або проти чогось лише тому, що їм написали про це в Instagram або Telegram, не розібравшись самостійно, це вже ненормально. І навіть небезпечно.

Не дай Боже, якщо на одній із таких акцій станеться провокація і загинуть люди. Після цього достатньо через ті самі канали поширити повідомлення, що "влада вбиває протестувальників", щоб спровокувати масові заворушення і той самий хаос, про який так часто говорить Порошенко.

Я не стверджую, що саме це є метою організаторів, бо доказів у мене немає. Поки що це лише припущення. Але воно хоча б частково пояснює, навіщо комусь може бути потрібна готова мережа, здатна швидко виводити людей на вулиці з різних приводів.

Володимир Долгополов