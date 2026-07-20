Безугла закликає валити Сирського

Пише мені Безугла. І каже що у мене чорна мітка що я не включаюсь щоб валити Сирського. Каже «краще включайтесь» поки не пізно. Погрожує.

Мені дуже не подобається коли мені погрожують і вимагають щоб я когось там валив. Незалежно від того що я сам особисто думаю про ситуацію.

Я вважаю що народні депутати не мають право писати таке. Навіть якщо іони вважають що хтось (я чи хто завгодно) є лідером думок і тому у них є якись обовʼязок мати якусь позицію.

PS. У них там всіх поплавило. Місяць назад ми внутрішнім колом обговорювали яка дивна країна Польща. Що через війну в Україні у них була можливість стати найважливішою країною в Європі. Але вони зменшились до чогось дуже дивного, сточились на образи і розборки. Зараз ми дивимось на те що відбувається у нас і починаємо думати що ми недалеко пішли (с) - цитата дуже розумної людини поруч зі мною сьогодні.

Тимофій Мілованов